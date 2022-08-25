Чехія пропонує компроміс щодо віз для росіян — не забороняти, але збільшити вартість і час розгляду

У Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі, запропонують компроміс у питанні видачі віз для росіян. Там хочуть скасувати спрощений візовий режим із росією.
Про це повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, пише Bloomberg.
Якщо цей спрощений режим скасують, то це означатиме, що вартість шенгенської візи для росіян зросте з €35 до €80. Також збільшиться кількість бюрократичних перевірок, відповідно, і час очікування розгляду.
Водночас Чехія пропонує скасувати спрощений візовий режим і з білоруссю.
Такий крок може бути компромісом між країнами Балтії та Польщею, які вимагають повністю заборонити вʼїзд росіянам, і країнами-членами ЄС, зокрема Німеччиною і Австрією, які проти цієї ідеї.
- Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам рф. У серпні видачу віз росіянам припинила Латвія. Чехія не видає росіянам візи та тимчасовий дозвіл на проживання до кінця березня 2023 року. 11 серпня Естонія закрила кордон для росіян.
- У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборонити видавати візи громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.
- А от канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти ідеї заборонити видачу туристичних шенгенських віз росіянам, бо це ускладнить виїзд із країни для незгодних із путінським режимом.