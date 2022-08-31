Найбільша група в Європарламенті закликала припинити видачу росіянам туристичних віз

Найбільша група в Європарламенті — Європейська народна партія — закликала припинити видавати туристичні візи росіянам через війну рф проти України.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Відповідну заяву оприлюднили в день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у Празі. У ній наголошується, що росіяни не повинні відпочивали на європейських пляжах і в ресторанах в той час, як їхні співвітчизники вбивають українців.
Окремі європарламентарі наполягають на повній забороні росіянам вʼїзду до країн ЄС. Це стосується і безпеки Євросоюзу, оскільки під виглядом туристів можуть заїжджати російські шпигуни. Першим кроком парламентарі пропонують призупинити візову угоду з рф від 2007 року.
- У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборонити видавати візи громадянам росії. З такою ініціативою виступили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща та Чехія. Деякі з цих країн вже призупинили видачу віз росіянам або скоротили їхню кількість.
- Проти ідеї заборонити видачу віз росіянам виступають Німеччина, Угорщина і Франція. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель теж висловився проти.
- Данія вже заявила, що готова обмежити видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. Польща окремо розробляє концепцію, яка дозволить відмовляти росіянам у візах. Чехія пропонує компроміс — скасувати спрощений візовий режим з рф.
- ЗМІ пишуть, що у ЄС, найімовірніше, погодяться скасувати спрощений візовий режим з росією. Обмеження торкнуться всіх росіян. Від них вимагатимуть більше документів, а процес отримання візи стане довшим і дорожчим.