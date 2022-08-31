Найбільша група в Європарламенті закликала припинити видачу росіянам туристичних віз

Найбільша група в Європарламенті — Європейська народна партія — закликала припинити видавати туристичні візи росіянам через війну рф проти України.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Відповідну заяву оприлюднили в день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у Празі. У ній наголошується, що росіяни не повинні відпочивали на європейських пляжах і в ресторанах в той час, як їхні співвітчизники вбивають українців.

Окремі європарламентарі наполягають на повній забороні росіянам вʼїзду до країн ЄС. Це стосується і безпеки Євросоюзу, оскільки під виглядом туристів можуть заїжджати російські шпигуни. Першим кроком парламентарі пропонують призупинити візову угоду з рф від 2007 року.