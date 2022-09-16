Польща, Франція та Німеччина підтримують створення тренувальної місії для українських військових

Польща, Франція та Німеччина оприлюднили спільну заяву, у якій підтримали ідею створення нової тренувальної місії для українських військових.

Про це йдеться в тексті заяви.

Європейські дипломати наголошують, що допомога Європи вкрай важлива для того, щоб Україна змогла продовжувати боротьбу за свій суверенітет та європейські цінності.

«Ми усвідомлюємо, що допомога в підтримці українських сил у довгостроковій перспективі передбачає не лише забезпечення обладнанням, а саме створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки», — зазначають представники країн Веймарського трикутника.