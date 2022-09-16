Польща, Франція та Німеччина підтримують створення тренувальної місії для українських військових

Польща, Франція та Німеччина оприлюднили спільну заяву, у якій підтримали ідею створення нової тренувальної місії для українських військових.
Про це йдеться в тексті заяви.
Європейські дипломати наголошують, що допомога Європи вкрай важлива для того, щоб Україна змогла продовжувати боротьбу за свій суверенітет та європейські цінності.
«Ми усвідомлюємо, що допомога в підтримці українських сил у довгостроковій перспективі передбачає не лише забезпечення обладнанням, а саме створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки», — зазначають представники країн Веймарського трикутника.
- У Великій Британії наразі готують українських військових Сухопутних сил та моряків. За словами посла України, британці навчають 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.
- Своїх інструкторів для підготовки українців у Британії направляють Швеція, Фінляндія, Канада, Данія, Нідерланди та Нова Зеландія.
- 29 серпня видання Bloomberg писало, що Європейський Союз запропонує нову тренувальну місію для українських військових. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель має обговорити це питання із міністрами оборони країн Євросоюзу у Празі.