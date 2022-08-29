Bloomberg: ЄС планує тренувальну місію для українських військових. Навчатимуть снайперів, саперів або офіцерів

Європейський Союз запропонує нову тренувальну місію для українських військових. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель має обговорити це питання із міністрами оборони країн Євросоюзу у Празі.
Про це пише Bloomberg.
У рамках нової місії Європейський Союз може запропонувати ЗСУ снайперську, розмінувальну або офіцерську підготовку. Якщо такі тренування узгодять, то вони, ймовірно, пройдуть за межами України.
Згідно з документом, який є у розпорядженні Bloomberg, Київ визначив конкретні потреби у рамках цих навчань. Серед них — тренування медиків, саперів і снайперів, а також різні види підготовки для українських офіцерів.
«Після подальшої перевірки ЗСУ та консультацій з партнерами, включаючи США та Велику Британію, одне або декілька вищезазначених завдань можуть бути підтримані цією навчальною місією ЄС», — йдеться в документі.
Також там сказано, що навчальні місії ЄС та інших країн повинні «взаємодоповнювати одна одну».
«Враховуючи війну росії в Україні, навчальна місія ЄС повинна буде діяти в межах блоку як тимчасовий захід» — зазначають у документі і додають, що тренувальну місію зрештою можна буде розгорнути в Україні, коли дозволять умови та за рішенням держав-членів ЄС.
- У Великій Британії наразі готують українських військових Сухопутних сил та моряків. За словами посла України, британці навчають 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.
- Своїх інструкторів для підготовки українців у Британії направляють Швеція, Фінляндія, Канада, Данія, Нідерланди та Нова Зеландія.