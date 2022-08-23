Європа переживає найсильнішу за останні 500 років посуху

За даними Європейської обсерваторії посух (EDO), Європа наразі, ймовірно, переживає найсильнішу посуху за щонайменше пів тисячоліття.

Про це пише Reuters.

Дані науковців вказують на те, що дві третини Європи вже у стані посухи через надмірно високу температуру і відсутність опадів. 47% території континенту — у стані небезпеки з явним дефіцитом вологи у ґрунті, а 17% — у стані небезпеки через пошкодження рослинності.

Науковці зазначають, що це лише перша оцінка, але в серпні вже фіксували факти посилення посухи.

В EDO заявили, що дощі в середині серпня, можливо, поліпшили ситуацію, але в деяких регіонах вони супроводжувалися грозами, які завдали додаткових збитків.