Європа переживає найсильнішу за останні 500 років посуху

За даними Європейської обсерваторії посух (EDO), Європа наразі, ймовірно, переживає найсильнішу посуху за щонайменше пів тисячоліття.
Про це пише Reuters.
Дані науковців вказують на те, що дві третини Європи вже у стані посухи через надмірно високу температуру і відсутність опадів. 47% території континенту — у стані небезпеки з явним дефіцитом вологи у ґрунті, а 17% — у стані небезпеки через пошкодження рослинності.
Науковці зазначають, що це лише перша оцінка, але в серпні вже фіксували факти посилення посухи.
В EDO заявили, що дощі в середині серпня, можливо, поліпшили ситуацію, але в деяких регіонах вони супроводжувалися грозами, які завдали додаткових збитків.
- У середині липня в Іспанії, Португалії, Греції та Франції спостерігалася рекордна спека. Через неї померли понад тисячу людей. Деякі регіони цих країн постраждали від лісових пожеж. Із середини липня від спеки та пожеж потерпав центр Англії. У регіоні тоді зафіксували температурний максимум у +40 °С. Загалом на континенті через аномальну спеку вигоріла рекордна кількість лісу — 660 тисяч гектарів.
- У Данії в липні спека побила показник 1941 року, а у Франції лише за 19 липня зафіксували 60 температурних рекордів.
- Владі Швейцарії довелося залучити армійську авіацію для доставки води на альпійські луки, де тварини страждають від спраги через високі температури.
- 12 серпня в Англії оголосили посуху.
- Аномальна спека в Європі спостерігається донині. В Іспанії посуха спричинила першу за багато років появу з-під води місцевого «Стоунхенджа», а в Сербії обмілів Дунай, через що поблизу міста Прахово побачили понад 20 німецьких кораблів, затоплених під час Другої світової війни.