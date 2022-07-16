У Португалії та Іспанії від аномальної спеки померли вже 600 людей. Температура повітря перевищує +40 °C

Низка країн Європи страждають від аномальної спеки. Температура повітря перевищує +40 °C, через що виникають лісові пожежі, а люди помирають від зневоднення та інших причин.

Про це пише Reuters.

Лише в Іспанії за останній тиждень через спеку померли 360 людей. Там температура вже досягла +45,7 °C.

У сусідній Португалії з 7 до 13 липня зафіксували 238 повʼязаних зі спекою смертей. Це переважно літні люди із супутніми хворобами.

Також така спека провокує багато лісових пожеж, через що влада змушена евакуювати тисячі людей. Наприклад, у Франції евакуювали понад 12 тисяч людей із регіону Жиронда, де за добу площа лісових пожеж зросла на чверть — до 10 тисяч гектарів.

У Великій Британії 15 липня вперше оголосили максимальний — червоний — рівень загрози для мешканців через прогнозовану спеку. Там очікується понад +40 °C.