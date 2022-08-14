У Європі через аномальну спеку вигоріла рекордна кількість лісу — 660 тисяч гектарів

У Європі через аномальну спеку і посуху вигоріло 660 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник із 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує такі дані.
Про це пише DW.
Цього року пожежі вирували не лише у країнах Середземноморʼя, як це переважно було раніше. Від пожеж страждала і Велика Британія, а в Словенії зафіксували найбільші лісові пожежі за останні десятиліття.
Більше всього лісів вигоріло в Іспанії (225 тис. га), Румунії (150 тис. га) та Португалії (77 тис. га). В останні дні пожежі фіксували у Франції, Німеччині та Греції.
У EFFIS таку ситуацію вважають загрозливою, оскільки зараз середина сезону пожеж.
- У середині липня в Іспанії, Португалії, Греції та Франції спостерігалася рекордна спека. Через неї померло понад тисячу людей. Деякі регіони цих країн постраждали від лісових пожеж. Із середини липня від спеки та пожеж потерпав центр Англії. У регіоні тоді зафіксували температурний максимум у +40 °С.
- У Данії в липні спека побила показник 1941 року, а у Франції 60 температурних рекордів зафіксували лише за 19 липня.
- Аномальна спека в Європі спостерігається і донині. Владі Швейцарії довелося залучити армійську авіацію для доставки води на альпійські луки, де тварини страждають від спраги через високі температури.
- 12 серпня в Англії оголосили посуху.