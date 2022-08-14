У Європі через аномальну спеку вигоріла рекордна кількість лісу — 660 тисяч гектарів

У Європі через аномальну спеку і посуху вигоріло 660 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник із 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує такі дані.

Про це пише DW.

Цього року пожежі вирували не лише у країнах Середземноморʼя, як це переважно було раніше. Від пожеж страждала і Велика Британія, а в Словенії зафіксували найбільші лісові пожежі за останні десятиліття.

Більше всього лісів вигоріло в Іспанії (225 тис. га), Румунії (150 тис. га) та Португалії (77 тис. га). В останні дні пожежі фіксували у Франції, Німеччині та Греції.

У EFFIS таку ситуацію вважають загрозливою, оскільки зараз середина сезону пожеж.