У Данії спека побила показник 1941 року, а у Франції 60 температурних рекордів за добу

Європа продовжує страждати від аномальної спеки. «Температурний апокаліпсис» спостерігається у Греції, Іспанії, Португалії, Британії, Франції, а тепер і в Данії.
Метеорологічний інститут Данії зафіксував 20 липня на острові Лолланн температуру у +35,9 °C — цей показник побив липневий рекорд 1941 року.
Раніше цього ж дня температурний рекорд становив +35,6 °C. При цьому синоптики очікують, що спека в Данії вщухатиме.
У Німеччині в деяких федеральних землях також фіксували високу температуру — до +37 °C.
На півдні Франції зафіксували понад 60 абсолютних температурних рекордів — спека там зберігається, особливо в південно-східному регіоні. 19 липня у Д’єппі було +40,4 °C, а у Ландах (муніципалитет Біскаррос) температура досягала +42,6 °C.
- З кінця минулого тижня в Іспанії, Португалії, Греції та Франції спостерігається рекордна спека. Через неї вже померли понад тисячу людей. Деякі регіони цих країн також страждають від лісових пожеж — у Франції вже вигоріло 27 тисяч гектарів лісу. У Британію руйнівна спека прийшла 19 липня. Через неї пожежі виникли в передмістях Лондону, десятки будинків знищені вогнем.