Швейцарські військові на гелікоптерах возять воду в Альпи для тварин, які страждають від спеки та спраги

Влада Швейцарії залучила армійську авіацію для доставки води на альпійські луки. Там тварини страждають від спраги через високі температури цього літа.

Про це пише Reuters.

Через низьку кількість опадів цього року фермери були змушені звернутися до армії, щоб вони привезли тваринам води та запобігли можливій посусі, що може спричинити нестачу кормів.

Протягом двох тижнів швейцарська армія за допомогою гелікоптерів Super Puma заповнює майже порожні водні резервуари в Альпах, звідки потім фермери братимуть для своїх сільськогосподарських тварин.

Зараз триває двотижнева операція за допомогою вертольотів Super Puma, щоб наповнити майже порожні резервуари, які використовують фермери для своїх корів, молоко яких часто використовують для виготовлення сиру Грюйер, та інших тварин, таких як свині та кози.

«Цього року спостерігався величезний дефіцит води. Це має великий вплив на пасовища, розведення, а також на рівнинне сільське господарство», — сказав директор сільського господарства швейцарського кантону Фрібург Фредерік Менетрі.

За його словами, без таких поставок тварин довелося б спускати з високих полів, щоб пастися в низині. Але там зазвичай збирають сіно на зиму протягом літніх місяців, і тварини просто зʼїдять свою зимову їжу.

Командувач територіальної армії Швейцарії Матіас Тюшер заявив, що шість гелікоптерів були мобілізовані для операції, яка триватиме до 19 серпня. За його словами, гелікоптери можуть скинути в резервуари загалом близько 400 тисяч тонн води, причому 1,5 тонни доставлятимуть кожну поїздку. Подібні операції також проводили під час посухи 2015 та 2018 років.