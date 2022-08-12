В Англії офіційно оголосили посуху через аномально високу температуру

В Англії через аномальну спеку, яка тримається у британському регіоні з липня, оголосили посуху. Британська агенція з охорони навколишнього середовища офіційно оголосила її у восьми південних, центральних і східних районах.
Про це пише Bloomberg.
Липень для Англії став найпосушливішим з 1935 року, що негативно вплинуло на водне середовище і дику природу, яка звикла до традиційної погоди з дощами.
Із середини липня від спеки та пожеж потерпав центр Англії. У регіоні тоді зафіксували температурний апокаліпсис у +40 °С.
Однак посуха торкнулася не тільки Британії. За інформацією Європейської обсерваторії, дані за кінець липня показують, що майже половина країн Європейського Союзу стикаються з подібними умовами, а деякі перебувають на рівні небезпеки.
- У середині липня в Іспанії, Португалії, Греції та Франції спостерігалася рекордна спека. Через неї померли понад тисячу людей. Деякі регіони цих країн постраждали від лісових пожеж — у Франції вже вигоріло щонайменше 30 тисяч гектарів лісу. У Британію спека прийшла 19 липня, викликавши пожежі. У передмістях Лондону вогонь знищив десятки будинків.
- У Данії в липні спека побила показник 1941 року, а у Франції 60 температурних рекордів зафіксували лише за 19 липня.
- Аномальна спека в Європі спостерігається і до нині. Владі Швейцарії довелося залучити армійську авіацію для доставки води на альпійські луки, де тварини страждають від спраги через високі температури.