В Англії офіційно оголосили посуху через аномально високу температуру

В Англії через аномальну спеку, яка тримається у британському регіоні з липня, оголосили посуху. Британська агенція з охорони навколишнього середовища офіційно оголосила її у восьми південних, центральних і східних районах.

Про це пише Bloomberg.

Липень для Англії став найпосушливішим з 1935 року, що негативно вплинуло на водне середовище і дику природу, яка звикла до традиційної погоди з дощами.

Із середини липня від спеки та пожеж потерпав центр Англії. У регіоні тоді зафіксували температурний апокаліпсис у +40 °С.

Однак посуха торкнулася не тільки Британії. За інформацією Європейської обсерваторії, дані за кінець липня показують, що майже половина країн Європейського Союзу стикаються з подібними умовами, а деякі перебувають на рівні небезпеки.