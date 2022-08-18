Посуха в Іспанії відкрила для огляду місцевий «стоунхендж»

Найсильніша за багато десятиліть посуха в Іспанії спричинила першу за багато років появу з-під води «іспанського Стоунхенджа».

Про це повідомляє Reuters.

Вважається, що поява кола з десятків мегалітичних каменів, офіційно відомого як Дольмен Гвадальперала, датується приблизно V тисячоліттям до нашої ери. Цього року рівень води у водосховищі Вальдеканас, під поверхнею якого вже майже 60 років знаходиться «іспанський Стоунхендж», впав на 72%, і на частині водойми вода повністю відступила, відкривши камені.

«Іспанський Стоунхендж» виявив німецький археолог Гуго Обермаєр у 1926 році, але територія, на якій він знаходиться, була затоплена в 1963 році після зведення дамби. Відтоді його вдалося повністю побачити лише чотири рази.

Дольмени — це вертикально розташовані камені, які зазвичай підтримують плоский валун. Хоча їх багато розкидано по Західній Європі, мало відомо про те, хто їх спорудив. Людські останки, знайдені поблизу них, призвели до теорії, що це гробниці.

Місцеві історичні та туристичні асоціації виступають за переміщення цих каменів до музею чи іншого місця на суші.