Науковці вперше в історії дали імʼя хвилі спеки. Її назвали Зої

Іспанські науковці вперше назвали хвилю спеки — відтепер вона має імʼя Зої (Zoe). Це екстремальне погодне явище зафіксували в Севільї між 24 та 27 липня. Тоді температура у місті піднялася до 44,4 °C.
Про це пише Science Alert.
Севілья стала місцем для пілотного проєкту proMETEO Sevilla. Проект заснувала некомерційна організація з Вашингтону. Його мета — поінформувати громадськість про небезпеку екстремально високих температур.
Влада Іспанії планує чергувати жіночі та чоловічі імена в зворотному алфавітному порядку для найменування майбутніх хвиль спеки.
Урагани та циклони вже традиційно отримують людські імена, а неофіційна практика давати назви зимовим штормам з’явилася в 2012 році в США. Але Зої стала першою хвилею спеки, якій дали ім’я.
- У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підрахувала, що в період з 2000 по 2016 рік кількість людей, які щороку опинялися в зоні сильної спеки, зросла на 125 мільйонів.
- Від червня Японія потерпала від найсильнішої з 1875 року спеки — хвилі тепла стали більш частими, інтенсивнішими і тривають довше через зміну клімату.
- У липні «температурний апокаліпсис» спостерігали в Греції, Іспанії, Португалії, Франції, а також у Данії. Там спека побила показник 1941 року. У Британії температура повітря сягала 40 °С — на околицях Лондону вирували пожежі. Через аномальну спеку влада офіційно оголосила посуху.
- На початку серпня в Іраку через аномальну спеку державні службовці отримали вихідні дні — у деяких районах країни температура піднімалася вище за +50 °C.
- У Європі через аномальну спеку і посуху вигоріло 660 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник із 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує такі дані.