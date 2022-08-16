Науковці вперше в історії дали імʼя хвилі спеки. Її назвали Зої

Іспанські науковці вперше назвали хвилю спеки — відтепер вона має імʼя Зої (Zoe). Це екстремальне погодне явище зафіксували в Севільї між 24 та 27 липня. Тоді температура у місті піднялася до 44,4 °C.

Про це пише Science Alert.

Севілья стала місцем для пілотного проєкту proMETEO Sevilla. Проект заснувала некомерційна організація з Вашингтону. Його мета — поінформувати громадськість про небезпеку екстремально високих температур.

Влада Іспанії планує чергувати жіночі та чоловічі імена в зворотному алфавітному порядку для найменування майбутніх хвиль спеки.

Урагани та циклони вже традиційно отримують людські імена, а неофіційна практика давати назви зимовим штормам з’явилася в 2012 році в США. Але Зої стала першою хвилею спеки, якій дали ім’я.