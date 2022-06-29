Японія потерпає від найсильнішої з 1875 року спеки — хвилі тепла стали більш частими, інтенсивнішими і тривають довше через зміну клімату.

Про це повідомляє BBC.

У середу, 29 червня, у Токіо пʼятий день поспіль температура перевищувала +35 °C, що стало найспекотнішим відрізком у червні з початку реєстрації в 1875 році. Тим часом у місті Ісесакі, на північний захід від столиці, спостерігалися рекордні +40,2 °C — найвища температура, яку коли-небудь реєстрували в червні для Японії.

Через спеку зʼявились офіційні попередження, що насувається нестача електроенергії. Людей закликали економити енергію там, де це можливо. Але уряд, як і раніше, рекомендує людям використовувати кондиціонер, щоб уникнути теплового удару, оскільки зі спекою збільшується кількість шпиталізацій. Метеорологи попереджають, що найближчими днями спека збережеться.

Червень зазвичай вважається сезоном дощів у Японії, але Японське метеорологічне агентство (JMA) 27 червня оголосило про закінчення сезону дощів у Токіо та його околицях. Оголошення, яке зробили на 22 дні раніше, ніж зазвичай, знаменує найбільш раннє закінчення сезону дощів з 1951 року.