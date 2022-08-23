Президент Польщі закликав демонтувати «Північний потік — 2»

Президент Польщі Анджей Дуда на саміті «Кримської платформи» заявив, що поки росія воює проти України з нею неможливо вести бізнес. Відтак, за його словами, газопровід «Північний потік — 2» має бути повністю демонтований, а не тільки зупинений.

«Я хотів би нагадати, що «Північний потік — 2» почав діяти після захоплення Криму, але ми не можемо повертатися до звичайного бізнесу з росією, до звичайних звʼязків, поки вона воює проти України та окупує її території. Зміна політики на Заході — це не просто повне припинення «Північного потоку — 2», а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку», — наголосив він.

Дуда зазначив, що на тлі війни країни більше не мають можливості повернутися до тієї лінії, яка була 23 лютого цього року.

«Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах. Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін — це Польща, Ніцца — це Франція, Кельн — Німеччина, Роттердам — Нідерланди», — зазначив президент Польщі.