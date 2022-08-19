Кримська «влада» повідомила про вибухи в Євпаторії та роботу ППО

Увечері 19 серпня в окупованому Криму, у Євпаторії пролунали вибухи. Пізніше «влада» повідомила про роботу протиповітряної оборони та збитий дрон.

Про це повідомив «міський голова» окупованої Євпаторії михайло развожаєв.

«Так само, як і багато хто з містян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі [селища] Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна артилерія. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі вражені. Зберігаємо спокій», — розповів развожаєв.

Учора, 18 серпня, окупаційна влада Криму також повідомила про спрацювання системи протиповітряної оборони в Керчі і збитий безпілотник.