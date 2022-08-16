В окупованому Криму детонують боєприпаси в селищі Майське. Почалась евакуація людей

В окупованому Криму, у селищі Майське Джанкойського району детонують боєприпаси на території майданчика тимчасового зберігання однієї із військових частин, «влада» почала евакуацію людей.

Про це російському пропагандистському виданню РИА повідомила влада селища.

З населеного пункту вже вивезли близько двох тисяч людей. «Глава» Криму сергій аксьонов повідомив про двох постраждалих цивільних.

Міністерство оборони росії вже підтвердило, що сталося займання на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів, «серйозно постраждалих немає». Причини детонації зʼясовують.

Очевидці також публікують відео пожежі на трансформаторній підстанції.