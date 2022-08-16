В окупованому Криму детонують боєприпаси в селищі Майське. Почалась евакуація людей

В окупованому Криму, у селищі Майське Джанкойського району детонують боєприпаси на території майданчика тимчасового зберігання однієї із військових частин, «влада» почала евакуацію людей.
Про це російському пропагандистському виданню РИА повідомила влада селища.
З населеного пункту вже вивезли близько двох тисяч людей. «Глава» Криму сергій аксьонов повідомив про двох постраждалих цивільних.
Міністерство оборони росії вже підтвердило, що сталося займання на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів, «серйозно постраждалих немає». Причини детонації зʼясовують.
Очевидці також публікують відео пожежі на трансформаторній підстанції.
- В окупованому Криму на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки 9 серпня пролунали вибухи. Цей аеродром є одним із ключових для авіації росії на півострові. У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Спочатку повідомлялося, що техніка і військові не постраждали, згодом окупаційна влада заявила про одного загиблого. Чому стався інцидент і хто до нього причетний — поки невідомо. ЗСУ звітували про знищення 9 літаків.