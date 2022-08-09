«Ніхто не постраждав». Міноборони росії підтвердило вибухи на військовому аеродромі у Криму

У міноборони росії підтвердили вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці біля міста Саки.

Представник відомства в коментарі кремлівському «РИА Новости» заявив, що вибух стався о 15:20 на майданчику зберігання авіаційних боєприпасів.

«Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та зʼясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу [обстрілу] на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було», — заявили в російському міноборони.

Місцеве видання «Крымская правда» пише, що вибухи сталися після пожежі при завантаженні палива, що трохи не збігається із заявою міноборони.

Тим часом деякі аналітики звертають увагу на відео, на яких можна бачити вибухи у двох різних місцях. Припускається, що вибухи сталися не в одній точці.

«Голова» окупованого Криму сергій аксьонов прибув на місце. Він каже, що серед цивільних жертв немає. Щодо військових інформації у нього немає.