У Криму лунають вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки

В окупованому Криму лунають вибухи в районі військового аеродрому «Нитка», який розташований в селищі Новофедорівка (раніше Саки-4) поблизу міста Саки.

Російські ЗМІ та пабліки публікують фото і відео зі стовпами диму, повідомляючи про серії вибухів. Характерні стовпи диму можуть вказувати на те, що в районі аеродрому, ймовірно, вибухає склад із боєприпасами.

Деякі пабліки припускають, що аеродром зазнав атаки, а інші з посиланням на очевидців повідомляють про щонайменше двох постраждалих.

Місцеві жителі повідомляють про велику кількість швидких, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. «Голова» окупованого Криму сергій аксьонов також заявив, що їде на місце вибуху.