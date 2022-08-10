Росія за добу втратила 160 військових і девʼять літаків (можливо, в Криму)

Росія у війні проти України втратила вже 42 800 своїх військових — +160 за останню добу, а також ще девʼять літаків — це найбільша кількість знищених за добу літаків з початку війни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 10 серпня.

Також росія втратила:

1 832 танки (5 за останню добу);

4 076 бойових броньованих машин (10);

971 артилерійську систему (7);

261 реактивну систему залпового вогню (без змін);

133 засоби ППО (1);

232 літаки (9);

193 гелікоптери (1);

766 дронів (9);

185 крилатих ракет (3);

15 кораблів/катерів;

3 005 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (7);

89 одиниць спеціальної техніки (2).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.