NYT: За вибухами на аеродромі у Криму стоять ЗСУ. Удар здійснили «зброєю українського виробництва»

За вибухами на російському аеродромі біля міста Саки в окупованому Криму стоять Збройні сили України. Для удару використали зброю винятково «українського виробництва».
Про це виданню The New York Times розповів чиновник із Міноборони України.
«Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі бойових дій», — зазначив він.
Чиновник, який спілкувався на умовах анонімності, відмовився називати зброю, з якої завдали удару, однак запевнив, що вона є українською розробкою.
- 9 серпня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів у районі військового аеродрому, який розташований в селищі Новофедорівка (раніше Саки-4) поблизу міста Саки.
- У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Техніка і військові нібито не постраждали. Однак згодом там визнали, що одна людина загинула, семеро отримали поранення.