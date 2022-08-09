«Вкотре нагадуємо про небезпеку куріння». Міноборони прокоментувало вибухи у Криму

Міністерство оборони заявило, що не може встановити точну причину вибухів на аеродромі в селі Новофедорівка Сакського району окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях», — йдеться в заяві.

Там додали, що факт пожежі може бути використаний росією в інформаційній війні. «Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний», — додали в Міноборони.