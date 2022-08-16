Росія назвала вибухи в Джанкойському районі «диверсією». На виїзді з Криму — черги

Мінсітерство оборони росії назвало вибухи боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району «диверсією». Про це повідомляє російське державне видання РИА.

Від «диверсії» постраждали цивільні обʼєкти, лінії електропередач, електростанція та залізничне полотно. Серед людей «серйозно постраждалих» немає, повідомило міноборони.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав ці вибухи «недотриманням правил протипожежної безпеки».

«Україну це тішить, Джанкой — це ще один аеродром, де росіяни зосередили ударні вертольоти та іншу військову техніку. Сподіваємося, що противник втратить техніку та особовий склад. Про втрати росіян рано говорити, але наша розвідка вже має деякі дані. Усі побачать супутникові знімки», — додав Юрій Гнат.

Постійна представниця України в Криму Таміла Ташева повідомила про те, що після вибуху створилися великі черги на виїзд з півострова.