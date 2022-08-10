Зʼявилися перші супутникові знімки аеродрому в окупованому Криму. Напередодні там прогриміли вибухи

У мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.
Засновник Bellingcat Еліот Хіґґінс, який опублікував знімки у себе в Twitter, зазначив, що на фото за 10 серпня видно великі кратери, багато зруйнованих літаків і будівель.
«Схоже на пряме влучання в будівлю ліворуч, тож, хоч би що це було, схоже, воно було точним», — написав він і додав, що, судячи зі знімків, на авіабазі окупантів спалахнула масштабна пожежа.
Український спеціаліст OSINT Дмитро Путята теж оприлюднив супутникові знімки аеродрому до і після вибуху.
Профільне видання «Мілітарний» пише, що на цій базі росіяни розміщували переважно багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку.
Також є знімки, зроблені сервісом Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).
- В окупованому Криму на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки 9 серпня пролунали вибухи. Цей аеродром є одним із ключових для авіації росії на півострові. У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Спочатку повідомлялося, що техніка і військові не постраждали, згодом окупаційна влада заявила про одного загиблого. Чому стався інцидент і хто до нього причетний — поки невідомо. Тим часом ЗСУ звітують про знищення 9 літаків.
- Міністерство оборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.