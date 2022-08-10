Зʼявилися перші супутникові знімки аеродрому в окупованому Криму. Напередодні там прогриміли вибухи

У мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.

Засновник Bellingcat Еліот Хіґґінс, який опублікував знімки у себе в Twitter, зазначив, що на фото за 10 серпня видно великі кратери, багато зруйнованих літаків і будівель.

«Схоже на пряме влучання в будівлю ліворуч, тож, хоч би що це було, схоже, воно було точним», — написав він і додав, що, судячи зі знімків, на авіабазі окупантів спалахнула масштабна пожежа.

Український спеціаліст OSINT Дмитро Путята теж оприлюднив супутникові знімки аеродрому до і після вибуху.

Профільне видання «Мілітарний» пише, що на цій базі росіяни розміщували переважно багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку.

Також є знімки, зроблені сервісом Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).