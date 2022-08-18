ЗМІ: У Криму чути вибухи, окупанти кажуть про роботу ППО

Окупаційна влада Криму повідомила про спрацювання системи протиповітряної оборони в Керчі.

Про це пише «Медуза».

Про застосування ППО заявив радник «голови» Криму олег крючков. Крім того, користувачі соцмереж, а також агентство Reuters з посиланням на очевидців повідомляє, що вибухи також чути в Севастополі, в районі аеродрому Бельбек. «Губернатор» Севастополя михайло развожаєв заявив, що там система ППО начебто також збила український безпілотник.