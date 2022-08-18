ЗМІ: У Криму чути вибухи, окупанти кажуть про роботу ППО

Окупаційна влада Криму повідомила про спрацювання системи протиповітряної оборони в Керчі.
Про це пише «Медуза».
Про застосування ППО заявив радник «голови» Криму олег крючков. Крім того, користувачі соцмереж, а також агентство Reuters з посиланням на очевидців повідомляє, що вибухи також чути в Севастополі, в районі аеродрому Бельбек. «Губернатор» Севастополя михайло развожаєв заявив, що там система ППО начебто також збила український безпілотник.
9 серпня пролунали вибухи на авіабазі в Новофедорівці, що під Саками. Там вибухи знищили боєприпаси й авіацію чорноморського флоту рф. The Washington Post писало, що вибухи могли влаштувати українські спецпризначенці.
- Уранці 16 серпня міністерство оборони росії повідомило про детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району. Вибух також пошкодив залізницю, якою прямують потяги з росії до Криму. Пізніше в рф заявили про «диверсію».