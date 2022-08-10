WP: Вибухи на військовому аеродромі в Криму влаштували українські спецпризначенці

Вибухи на кримському військовому аеродромі «Саки» біля селища Новофедорівка влаштували українські спецпризначенці.
Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімного українського високопосадовця. Чиновник не розкрив деталі можливої операції, заявивши що не уповноважений публічно говорити з цього питання.
Газета зазначає, що українські Сили спецоперацій справді можуть проводити рейди на окупованих територіях, на що вказує низка епізодів ліквідації посібників окупантів і активний рух опору у Херсонській та Запорізькій областях.
Офіційний представник США на умовах анонімності лише запевнив, що українські військові не застосовували західну зброю для атак на окупований півострів. Заява була зроблена на тлі чуток щодо ракетних ударів по аеродрому.
- 9 серпня в окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів в районі військового аеродрому, який розташований в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки. За даними «Радіо Свобода», цей аеродром є одним із ключових для російської авіації. Раніше там була база ВМС України. А до вибухів там базувався 43 винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил росії, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.
- У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Техніка і військові нібито не постраждали.
- Вже 10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що на аеродромі згоріли 9 літаків. Окупаційна влада заявила про одного загиблого і 13 поранених, а також про руйнування будинків і обʼєктів. У Новофедорівці запровадили надзвичайний стан.