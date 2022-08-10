В Криму кількість постраждалих від вибуху на авіабазі зросла до 13 осіб. У Новофедоріці надзвичайний стан

В окупованому Криму через вибухи на авіабазі біля Новофедорівки кількість людей, які отримали травми, зросла до 13.
Про це 10 серпня журналістам розповів «голова» Криму сергій аксьонов.
Кількість загиблих не змінилась — одна людина.
За словами аксьонова, госпіталізували 10 людей, у тому числі двох дітей. Усі вони зазнали легких травм. Один пацієнт продовжує стаціонарне лікування. Двоє постраждалих самостійно звернулися по допомогу до Сімферопольської лікарні швидкої медичної допомоги № 6, а після надання допомоги поїхали додому.
Також аксьонов повідомив, що від вибухів постраждали 62 багатоквартирні та приватні будинки, а також 20 комерційних обʼєктів — в основному постраждали вікна та двері, мешканцям виплатять компенсації.
У Новофедоріці запровадили надзвичайний стан «муніципального масштабу».
- В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи. Це сталося на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки. Аеродром є одним із ключових для авіації росії на півострові.
- У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Спочатку повідомлялося, що техніка і військові не постраждали, згодом окупаційна влада заявила про одного загиблого.
- Міністерство оборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях. Уранці 10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про девʼять знищених літаків на цій авіабазі.