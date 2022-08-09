«Схеми» опублікували супутникові знімки військового аеродрому Саки за 4 години до вибухів. Там була бойова авіація

Журналісти «Схем» опублікували супутниковий знімок кримського військового аеродрому «Саки» в Новофедорівці, який апарат Planet Labs зробив за чотири години до вибухів.

Журналісти зазначають, що цей аеродром — один із ключових для авіації росії на півострові. Раніше там була база ВМС України, а нині, за даними «Радіо Свобода», базується 43 винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил росії, у складі якого переважно літаки винищувачі Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

На знімку можна побачити щонайменше десяток винищувачів сімейства Су і 14 бомбардувальників Су-24. Також на аеродромі видно склади.

Окупаційна адміністрація вже заявила про пʼятьох постраждалих цивільних.