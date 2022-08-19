У німецькій коаліції закликали запустити «Північний потік — 2» і запастися газом. В МЗС України вже відреагували

Віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі виступив за відкриття російського газопроводу «Північний потік — 2», щоб заповнити газосховища на зиму. В МЗС України це назвали «наркозалежністю».

Про це Кубікі заявив в інтервʼю RND.

«Ми повинні відкрити «Північний потік — 2» якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати »Північний потік — 2», — сказав він.

За його словами, це дозволить людям не мерзнути взимку, а підприємствам — не припиняти роботу.

Водночас Кубікі наголосив, що тільки-но резервуари будуть наповнені, газопровід можна закрити.

На такі заяви вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що ситуацію із «Північним потоком — 2» нагадує наркозалежність.

«Заклики деяких німецьких політиків запустити «Північний потік — 2» ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: “Лише останній раз!”, не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває!» — написав він.

Водночас у Міністерстві енергетики України зазначили, що мають можливість допомогти Європі із доставкою та збереженням газу.

«Україна готова допомогти в цьому, надавши свої газові сховища для зберігання європейського газу, а також замістивши своїм газопроводом потужності «Північних потоків», — підкреслив міністр Герман Галущенко.