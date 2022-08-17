Генсек НАТО закликав росію вивести війська з Запорізької АЕС і пустити туди інспекцію МАГАТЕ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав домогтися виводу військ з території Запорізької атомної електростанції і доступу туди інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії.
Про це пише «Європейська правда».
«Захоплення Запорізької АЕС російськими силами становить серйозну загрозу безпеці цього обʼєкта, збільшує ризик інциденту чи нещасного випадку і ставить під загрозу населення сусідніх країн та міжнародної спільноти загалом. Потрібно невідкладно уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил», — заявив Столтенберг.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС і її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.
- 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.
- Окремо в ООН заявили, що готові допомогти МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС. Генсек провів розмову з міністром оборони рф.