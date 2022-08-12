Генпрокуратура Литви почала розслідування проти шарія за підозрою у відмиванні коштів

Генеральна прокуратура Литви почала розслідування проти блогера анатолія шарія за підозрою у відмиванні злочинних коштів.

Про це пише литовський портал 15min.

Генпрокуратура повідомила виданню, що розслідування почали ще 2 серпня за статтею 216 Кримінального кодексу Литви (легалізація отриманого злочинним шляхом майна). Справу розслідує Служба розслідувань фінансових злочинів.

За даними порталу, розслідування розпочато після отримання заяви від російського адвоката Марка Фейгіна. Згідно з нею, з 2012 року, будучи резидентом Литви, шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з невідомих джерел і не сплачувати податки.