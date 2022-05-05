В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія

В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді. Про затримання повідомила СБУ 5 травня.
Шарія затримали 4 травня завдяки співпраці українських правоохоронців з міжнародними. В Україні Шарія підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності людей.
У слідства є докази, підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія є факти його підривної діяльності проти України. У СБУ також є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
- 16 лютого 2021 року Служба безпеки оголосила блогера Анатолія Шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із росією інформаційних операціях проти України.
- Анатолій Шарій — колишній журналіст, який утік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube. Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її «Партія Шарія». Партію офіційно очолює його дружина Ольга. На період воєнного стану президент Володимир Зеленський заборонив діяльність цієї партії.