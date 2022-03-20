Зеленський: РНБО на період воєнного стану призупинила діяльність партій ОПзЖ, «Партія Шарія», «Наші» та низки інших

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та «Партія Шарія».

Про це він заявив у своєму черговому зверненні.

«Активність політиків, спрямована на розкол чи колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь. Тому РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв’язану рф, та політичні зв’язки, які мають низка політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану», — зазначив Зеленський.

Під заборону потрапили партії «Опозиційна платформа — За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», партія «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

Також Міністерству юстиції доручили вжити всіх необхідних заходів для заборони діяльності цих партій.