Генпрокурор Венедіктова: Екстрадиція шарія може зайняти від трьох місяців до року

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону заявила, що екстрадиція проросійського блогера анатолія шарія триватиме достатньо довго — від 3—6 місяців до року.

За її словами, шарій вже перебуває у процедурі екстрадиційного арешту і видачі. Венедіктова зазначила, що на швидкість видачі буде впливати судовий процес і те, яким чином працюватиме захист шарія.

Раніше Венедіктова закликала політиків та інших блогерів утриматися від коментарів на адресу шарія, оскільки це може ускладнити його повернення в Україну. Захист шарія може обрати тактику політичного переслідування.