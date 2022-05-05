Іспанський суд відпустив анатолія шарія під підписку про невиїзд.
Цю інформацію виданню El País підтвердили в Національній судовій колегії Іспанії.
Суд не став його заарештовувати, але заборонив йому залишати країну. Також шарій повинен здати паспорти та двічі на місяц зʼявлятися до найближчого суду. Ці запобіжні заходи перестануть діяти впродовж місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит про екстрадицію шарія.
- 16 лютого 2021 року Служба безпеки оголосила блогера анатолія шарія в державний розшук. Його звинувачують у зраді та спільних із росією інформаційних операціях проти України.
- 5 травня шарія затримали правоохоронні органи Іспанії. В СБУ заявили, що це сталося завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та в результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.