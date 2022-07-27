У Раді зареєстрували проєкт постанови на призначення нардепа Андрія Костіна генпрокурором

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення нардепа від «Слуги народу» Андрія Костіна генеральним прокурором України.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Ініціатором проєкту зазначено президента Володимира Зеленського. Наразі проєкт передано на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Раніше депутати збирали підписи за призначення Костіна генеральним прокурором. Нардеп «Голосу» Ярослав Юрчишин писав, що така процедура не потрібна для внесення подання президента, але вона «створює враження, що депутати більшості [«Слуги народу»] на щось впливають».
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.
- 18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.
- 19 липня комісія визначила переможця конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — це детектив НАБУ Олександр Клименко. На посаду його має затвердити генеральний прокурор.
- 22 липня нардеп «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що новим головою СБУ може стати Малюк, а генеральним прокурором Костін, який наразі є керівником комітету ВРУ з питань правової політики.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що новий генеральний прокурор буде призначений протягом 10 днів — до кінця місяця. Після цього вже новий генпрокурор займеться призначенням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.