У Раді зареєстрували проєкт постанови на призначення нардепа Андрія Костіна генпрокурором

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення нардепа від «Слуги народу» Андрія Костіна генеральним прокурором України.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціатором проєкту зазначено президента Володимира Зеленського. Наразі проєкт передано на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Раніше депутати збирали підписи за призначення Костіна генеральним прокурором. Нардеп «Голосу» Ярослав Юрчишин писав, що така процедура не потрібна для внесення подання президента, але вона «створює враження, що депутати більшості [«Слуги народу»] на щось впливають».