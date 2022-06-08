Події 8 червня. Окупанти обстрілюють Слов’янськ і Бахмут, нардеп «Слуги народу» Ковальов співпрацює з росіянами, суд заборонив «Опозиційний блок»

Напередодні на півдні України артилерія та авіація ЗСУ завдали чотирьох ударів по скупченню сил російської армії та знищили кілька одиниць бронетехніки й склад боєприпасів. Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, але бійці ЗСУ утримують частину міста. Решта неокупованої території Луганщини перебуває під обстрілами. Близько 8 ранку російські війська обстріляли Бахмут — влучили в навчальний заклад і адмінбудівлю, де перебували люди. Школа, в якій до повномасштабного вторгнення росії в Україну навчалися 400 дітей, зруйнована повністю. Війська рф готуються до наступу в напрямку Словʼянська, по місту завдали авіаудару. Під час ворожого штурму поблизу Берестового на Донеччині ЗСУ завдали росіянам значних втрат.

На пропагандистських каналах рф опублікували відео, в якому мер міста Святогірськ Донецької області Володимир Бандура звинуватив президента Володимира Зеленського в затягуванні війни, а «націоналістів» — у підпалі храму. Імовірно, він перебуває в полоні росіян. Володимир Бандура обирався на посаду від проросійської партії ОПзЖ, але з початком війни заперечував намір співпрацювати з окупантами. Державне бюро розслідувань розслідує факт державної зради.

Проти «слуги» Олексія Ковальова порушили кримінальну справу за колабораціонізм — у кінці лютого він повернувся на окуповану Херсонщину. Оперативники ДБР встановили, що підконтрольні йому підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф, а з Криму завозять на Херсонщину паливо. Правоохоронці також встановили, що Ковальов розміщує російських окупантів у підконтрольному йому санаторії в місті Гола Пристань Херсонської області. Водночас на своїй сторінці у Facebook Ковальов розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.

Понад 90% Луганської області тимчасово окуповані росією. У Сєвєродонецьку продовжуються бої, Лисичанськ повністю перебуває під контролем української влади. Частина території Гірської громади окупована рф, решту контролює Україна.

Президент Зеленський анонсував запуск «Книги катів» — інформаційної системи, де будуть зібрані підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії. Також уряд створює штаб для підготовки до опалювального сезону: у цей час вугілля та газ за кордон не продаватимуть, увесь видобуток спрямують на внутрішній ринок.

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «50 на 50». Із 50 загиблих українських захисників 37 — оборонці «Азовсталі».

В Україні суд заборонив партію «Опозиційний блок». Майно партії та всіх її осередків передається державі. Однак саме рішення про заборону діяльності може бути оскаржене у Верховному суді. Чому ухвалили таке рішення — стане відомо після його оприлюднення.

У Дніпропетровській області завершилася посівна кампанія. Аграрії засіяли майже 1,2 мільйона гектарів пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, гречки, проса, гороху, соняшника та ін. Ще на понад 750 тисячах гектарів дозрівають озимі. Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Україна вже розпочала постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.

Виконавча рада Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 мільярда для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам.

Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки M109 із запчастинами та боєприпасами. Міноборони Норвегії заявило, що Україні необхідно передати важчу техніку і системи озброєння.

Канада запровадила черговий пакет антиросійських санкцій через вторгнення в Україну. Обмеження пов’язані із забороною на експорт 28 послуг, які критично важливі для роботи нафтової, газової та хімічної промисловості. Ідеться про технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.