В Україні суд заборонив партію «Опозиційний блок»

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

Суд ухвалив рішення 8 червня, проєкт «Чесно» отримав копію рішення.

Майно партії та всіх її осередків передається державі. Однак саме рішення про заборону діяльності може бути оскаржене у Верховному суді.

Засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.