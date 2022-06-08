ДБР взялось за мера Святогірська Володимира Бандуру і його можливу держзраду

Державне бюро розслідувань розслідує факт державної зради мера Святогірська (Донецька область) Володимира Бандури, який публічно підтримав російських окупантів.

Про це бюро заявило 8 червня.

Так, Бандура дав інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно дискредитує ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео він публічно підтримав пропагандистські погляди окупантів, дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, а також поширив російський наратив про те, що це українські військові нібито підпалили Всіхсвятський скит Святогірської лаври.

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Покарання передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.