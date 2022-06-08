На півдні України ЗСУ чотири рази вдарили по скупченню сил росіян. Знищили бронетехніку і склад боєприпасів

На півдні України артилерією та авіацією ЗСУ завдали чотири удари по скупченню сил російської армії. Унаслідок чого було знищено кілька одиниць бронетехніки та склад боєприпасів.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація в результаті виконання вогневих завдань і 4 ударів по скупченню сил противника, попередньо, знищили кілька одиниць броньованої техніки та склад боєприпасів. Остаточні втрати уточнюються», — підкреслили там.

Також у Миколаївському районі збили російський безпілотник «Орлан-10» під час спроби вести розвідку.

Російська армія продовжує обстрілювати Миколаїв невибірковими касетними боєприпасами, щоб залякати місцеве населення. Натомість на окупованій Херсонщині росіяни готуються святкувати День росії. У Херсоні окупанти готові платити тим, хто оформить російській паспорт.