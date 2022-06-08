В Україні засіяли на 25% менше територій, ніж торік

В Україні в рамках посівної кампанії засіяли 75% від минулорічних площ. Про це 8 червня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Зараз вже розпочинають підготовку до збору врожаю. Через війну є три виклики:
- необхідність вивозу урожаю — уряд працює над збільшенням пропускної спроможності на західному кордоні України;
- збереження нового врожаю — думають над організацією мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10—15 мільйонів тонн;
- забезпечення пального для аграріїв — уряд має забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю.
Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Україна вже розпочала постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.
- 6 червня агентство Bloomberg написало, що Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього. Того ж дня президент Зеленський заявив, що ані його, ані міністра Кулебу не запросили на зустріч у Туреччині щодо експорту зерна.