Зеленський заявив, що ані його, ані міністра Кулебу не запросили на зустріч у Туреччині щодо експорту українського зерна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представників України не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, говоритимуть про перевезення зерна Чорним морем.
Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.
«Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували», — сказав Зеленський.
Він додав, що обговорював розблокування українських портів із Британією та з Туреччиною.
«Туреччина зараз шукає формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що», — зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна може вивозити через одеські порти 10 млн тонн зерна щомісяця.
«Якщо зараз у нас там 22—25 млн тонн заблоковано, то восени в нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо», — наголосив він.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.
- Туреччина та росія узгодили «дорожню карту», як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращими гарантіями безпеки для українських портів для розблокування експорту зерна є зброя.
- Зеленський також заявив, що Україна не розглядає варіант експорту врожаю залізницею через білорусь.