Зеленський заявив, що ані його, ані міністра Кулебу не запросили на зустріч у Туреччині щодо експорту українського зерна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представників України не запросили на зустріч в Анкарі 8 червня, на якій, зокрема, говоритимуть про перевезення зерна Чорним морем.

Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.

«Мене не запрошували. Міністра закордонних справ на сьогодні не запрошували», — сказав Зеленський.

Він додав, що обговорював розблокування українських портів із Британією та з Туреччиною.

«Туреччина зараз шукає формат, як нам надати гарантії... Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоб росія дала Туреччині гарантії, що з їхніми кораблями нічого не станеться. Я так вважаю. Але, тим не менше, деталі їхньої зустрічі мені невідомі поки що», — зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна може вивозити через одеські порти 10 млн тонн зерна щомісяця.

«Якщо зараз у нас там 22—25 млн тонн заблоковано, то восени в нас може бути вже 75. Що робитимемо? Тому без портів не зможемо», — наголосив він.