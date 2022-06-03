Глава МЗС Дмитро Кулеба: Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Питання, як зробити так, щоб росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від росії наразі немає. Ми шукаємо рішення разом із ООН та партнерами», — додав Кулеба.

Разом з тим президент рф путін дав інтервʼю, у якому він заявив наступне:

«Проблем із вивозом зерна з України не існує».

«Нехай Київ розмінує порти, і зерно зможе виходити».

«рф закінчує роботу з розмінування портів, що перебувають під її контролем, через них можна вивозити українське зерно».

«росія готова забезпечити мирне провезення зерна та захід суден до Азовського та Чорного моря».

«Українське зерно можна також вивозити через Дунай, Польщу, і найдешевший спосіб — через білорусь, але тоді треба знімати санкції».

Що стосується останнього пункту, то самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна готова допомогти вивезти українське зерно через балтійські порти, але за умови — ці порти мають бути доступні і для білоруських товарів.