Посол України в Туреччині Василь Боднар: Туреччина купує зерно, яке росія вкрала в України

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина є однією з країн, що купують зерно, яке росія вкрала в України.

Про це пише Reuters.

Боднар також повідомив журналістам, що звернувся по допомогу до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна, яке йде транзитом через турецькі води.