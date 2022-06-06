Зеленський відкинув ідею експорту українського врожаю через білорусь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає варіант експорту врожаю залізницею через білорусь.

Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.

«Щодо білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим «дружнім» сусідам», — сказав президент.