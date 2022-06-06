Bloomberg: Туреччина та росія узгодили план вивезення українського зерна з Одеси. У Києві поки сумніваються

Туреччина та росія узгодили «дорожню карту», як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.

Про це пишуть видання Bloomberg та російське видання «Известия» з посиланням на власні джерела.

Туреччина запропонувала свою допомогу у розмінуванні території навколо одеського порту, а також у супроводженні українських зерновозів до певної точки в Чорному морі. Там їх візьмуть під контроль російські кораблі, які супроводжуватимуть до протоки Босфор.

Крім цього, у Стамбулі планується створити спеціальний координаційний офіс, де будуть представники України, росії, Туреччини та ООН.

У Києві погодилися на турецьку участь у всій операції, але досі лишаються скептичними до розмінування територій навколо Одеси, оскільки це відкриє шлях для рф до морського нападу. У Туреччині сподіваються, що участь ООН допоможе зняти безпекові сумніви в України.

Уже в середу, 8 червня, міністр закордонних справ рф лавров буде у Туреччині, щоб детальніше обговорити та погодити цей план. Чи будуть там представники України — наразі невідомо.

Також росія хоче отримати право перевіряти кораблі, які рухатимуться до порту в Одесі, на предмет перевезення зброї, але в Україні теж не готові погоджуватися на таку вимогу.

Попередній план передбачає, що турецькі військові розмінують акваторію навколо Одеси та будуть супроводжувати вантажні кораблі в українських територіальних водах. У нейтральних водах Чорного моря у певній точці замість турецьких військових вантаж супроводжуватимуть російські військові, які вестимуть його до Босфору. Вже звідти кораблі зможуть самостійно потрапити до Середземного моря і далі до країн призначення.

Україна посідає 5 місце у світі за експортом пшениці і на неї припадає 9% усього ринку. Тоді як росія — найбільший світовий експортер із 20% ринку.