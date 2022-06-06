Зеленський: Найкращими гарантіями безпеки українських портів є зброя

Президент Володимир Зеленський вважає найкращими гарантіями безпеки для українських портів для розблокування експорту зерна є зброя.

Про це він заявив на пресконференції.

Відповідаючи на питання, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти, він заявив: «Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії».

Зеленський також зазначив, що посередником у деблокаді портів може стати Туреччина. «Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор», — сказав президент.