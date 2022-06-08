Канада запровадила чергові антиросійські санкції

Канада запровадила черговий пакет антиросійських санкцій через вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться заборони на експорт 28 послуг, які життєво важливі для роботи нафтової, газової та хімічної промисловості. Ідеться про технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.

Про нові санкції уряд оголосив у середу, 8 червня.

Так, заборона експорту нафти, газу та хімічних послуг націлена на галузь, на частку якої припадає близько 50% доходів бюджету росії.

«Оголошені сьогодні заходи чинять додатковий тиск на президента путіна, щоб той негайно вивів свої війська з української території. Канада непохитна в переконанні, що українці заслуговують жити у мирі, і благає російське керівництво припинити цю безглузду війну», — заявила Мелані Жолі, міністр закордонних справ Канади.