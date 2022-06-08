Вечірнє зведення Генштабу: Росіяни готуються до наступу в напрямку Словʼянська, ЗСУ завдали силам рф значних втрат під Берестовим на Донбасі

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. Війська рф готуються до наступу в напрямку Словʼянська, по місту завдали авіаудару. Під час ворожого штурму поблизу Берестового на Донеччині ЗСУ завдали росіянам значних втрат.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь переміщують окремі підрозділи до пунктів постійної дислокації.

На Сіверському напрямку росіяни охороняють ділянку українсько-російського кордону в Курській та Брянській областях. Обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, російська армійська авіація пролітала вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку війська рф обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Привілля, Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Тошківки, Гірського та інших населених пунктів.

На Словʼянському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Словʼянськ. Війська рф готуються до наступу, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини та Тетянівки й завдали авіаудару по Словʼянську.

Українські воїни боронять Довгеньке.

На Бахмутському напрямку армія рф обстріляла з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигірʼя і Нью-Йорк. Штурмова й армійська авіація росіян завдала авіаударів неподалік Нової Камʼянки, Покровського та Клинового.

ЗСУ завдали силам рф значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Камʼянка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також війська рф застосували штурмову авіацію неподалік Марʼїнки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку сили рф намагаються утримати позиції. Застосовували артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки та Новомиколаївки, штурмову й армійську авіацію — у районах Олександрівки, Князівки та Новоданилівки.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, обшукувати цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.