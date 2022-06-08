Очільник Луганщини Гайдай: Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а в Лисичанську від обстрілів загинули цивільні

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, але бійці ЗСУ утримують частину міста. Натомість решта неокупованої частини Луганщини перебуває під обстрілами.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Росіян стримують у Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть у центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців», — зазначив він.

Також росіяни пошкодили кілька багатоповерхівок, але найбільші руйнування наразі фіксують у Врубівці та Золотому.

Окупанти намагалися просунутися в районах Тошківки та Устинівки, але ЗСУ відкинули їх.