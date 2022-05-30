Події 30 травня. На Луганщині окупанти вбили французького журналіста, а ЗСУ завдали потужного контрудару на півдні

Напередодні українські військові знищили п’ять безпілотників, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів. ЗСУ на південному напрямку ліквідували 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 3 самохідних гаубиці «Мста-С», 3 одиниці броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки. Також знищили пункт управління безпілотними розвідниками. Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області.

Уночі та на світанку російська армія знову вдарила ракетами по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. З літаків Ту-22 випустили ракети Х-22. Одну ракету знищили сили Протиповітряної оборони, друга влучила в непрацюючий міст. Крім того, російські війська масово обстріляли Гуляйполе, зруйновано понад 50 різних будівель. Зранку та вдень окупанти обстріляли Миколаїв, відомо про одного пораненого, пошкоджено 21 приватний будинок. На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційне авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.

Близько години російські війська «поливали» артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини. Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону. Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає.

Російські загарбники намагаються наступати на східні громади Запорізької області. По лінії зіткнення вони завдають артилерійських, авіаційних та ракетних ударів. Сьогодні постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади.

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій порушено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті ― Одеса». Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе в бік Бахмуту. У зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка та Опитне.

Пропагандистські ЗМІ росії повідомляють про вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. За їхньою інформацією, підірвали автомобіль у центрі Мелітополя, де міститься так звана «адміністрація» колаборантів. Внаслідок вибуху в лікарні опинилися дві людини.

Віцепрем’єр Ірина Верещук більше не займатиметься обміном полоненими. Цю функцію передали Головному управлінню розвідки Міноборони та СБУ. Міністерство реінтеграції лише вестиме реєстри полонених і домовлятиметься з міжнародними організаціями.

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні, надати їй статус кандидата в ЄС, інакше, за її словами, Київ шукатиме допомоги за межами Союзу.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна приїхала до Києва. Під час спільної пресконференції з головою українського МЗС Дмитром Кулебою вона анонсувала нові поставки самохідних артилерійських установок Caesar в Україну.

Словаччина передасть Україні 8 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 калібру 155 мм. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь каже, що вже зараз українські військові вчаться ними користуватися.